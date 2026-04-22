大分県日出町の高校で野菜の苗などの販売会が22日開かれ、たくさんの買い物客で賑わいました。 【写真を見る】「手頃な価格、良い苗多い」高校生が育てた苗の即売会にぎわう大分 日出総合高校では、杵築市にある山香農場で実習として野菜や花などを栽培しています。 学校での活動を多くの人に知ってもらおうと22日は、農業経営科の3年生21人が育てた苗の即売会を実施しました。 トマトやきゅうり、マリーゴール