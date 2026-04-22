高額なプリペイドカードを購入しようとした高齢男性に声をかけ、特殊詐欺の被害を防いだとして、大分県竹田市の女子大学生に警察から22日、感謝状が贈られました。 【写真を見る】19歳女子大学生がコンビニバイト中に詐欺を阻止2度目の来店を見逃さず通報警察から感謝状 竹田警察署から感謝状が贈られたのは、県立看護科学大学2年の島村優月さん（19）です。 島村さんは4月3日、アルバイト先のコンビニで勤務中、8万