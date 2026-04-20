大分大学は20日定例会見を開き、宇佐市の医薬品メーカーと連携して、ブータン国内でピロリ菌検査キットの製造供給体制を確立することを目指すと発表しました。 【写真を見る】ピロリ菌検査キットをブータンで開発大分大学とアドテックが連携し量産体制確立へ 大分大学はブータン胃がん撲滅プロジェクトの一環で、宇佐市の医薬品メーカー・アドテックと連携して、胃がんとの関連が指