鹿児島県で行われている春の九州高校野球で、大分県代表の大分上野丘高校は宮崎の聖心ウルスラ高校に11-8で勝ちました。 大分上野丘高校は、春の甲子園に21世紀枠で出場した2009年以来に九州大会に出場しています。20日鹿児島県で初戦に臨み、宮崎県代表の聖心ウルスラ高校と対戦しました。 初回に2点を許した上野丘は1回裏、1番キャプテンの須藤がレフトへのツーベースヒットで出塁すると、2アウト3塁として4番・伊