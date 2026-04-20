その日、高校生のGさんは雨の中ひとりで長い距離を歩いていた。もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ちその様子を見た何人もの人が、彼女を心配してくれたという。最初に声をかけてくれたのは車に乗った男性2人組で......。＜Gさんからのおたより＞30年近く前の話です。まだ高校生だった私は当時付き合っていた彼と喧嘩をして、1人で家まで3時間の道のりを歩いて帰らないといけない事になりました。その日は生憎の大雨。傘