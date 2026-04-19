シャオミがAndroidタブレット「REDMI Pad 2」シリーズの一部製品を値上げ！Xiamiの日本法人である小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）は17日、AI需要の急増に伴うメモリーなどの部材価格の価格、サプライチェーンコストの増加、為替変動などによって製品を取り巻く環境は厳しさを増しているため、誠に心苦しいところではあるものの、対象商品の一部について市場想定価格／希望小売価格（Recommended Retail Price：RRP）を20