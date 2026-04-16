春のギフトシーンに向けたムーミンのアイテムをご紹介。⽇常の「ありがとう」の気持ちを伝えるギフトを中⼼に、さまざまなアイテムを取り揃え、ムーミンの世界観を取り⼊れたギフトシーンをご提案！＞＞＞ギフトにオススメなムーミンアイテムをチェック！（写真20点）「ムーミン」は、作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによって⽣みだされた。ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物