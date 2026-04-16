4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のGISELLE（ジゼル）が、4月15日、自身のInstagramを更新。異次元ともいえる “激細” ウエストを披露し、心配の声が広がっている。「この日、ジゼルさんは複数の衣装に身を包んだ写真を投稿しましたが、そのなかでも白黒ショットが特に注目を集めています。チェックのトップスにワンピースを合わせたかわいらしい装いながら、腰に手を当てたポーズによってくびれが強調され、華奢さが