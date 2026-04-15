任天堂とイルミネーションによる新作アクションアニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（2026年4月24日公開）の商品「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー うまれて！ウーモ ヨッシー」が、2026年４月25日（土）から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にて発売される。＞＞＞うまれて！ウーモ ヨッシーをチェッ