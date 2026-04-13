『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した郄村梨々花元・近鉄バファローズの投手、郄村 祐氏の娘で、現在、俳優として活動する郄村梨々花（たかむら・りりか）が、4月13日（月）発売『週刊プレイボーイ17号』のグラビアに初登場。ひれ伏すようなスタイルに打ちのめされる。【写真】郄村梨々花の初登場グラビア＊＊＊【芸歴20年以上、特技の水泳は15年続けてます】――普段は俳優、モデルとして活動さ