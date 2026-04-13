ニューエラにて、PEANUTSのヴィンテージアートにフィーチャーした新作コレクションが、ニューエラストア各店、ニューエラ公式オンラインストア、および全国のニューエラ取扱店にて発売された。＞＞＞ニューエラ『PEANUTS』新コレクションをチェック！（写真17点）『PEANUTS』はチャールズ・M・シュルツによる新聞連載コミック。主人公の少年チャーリー・ブラウンと、その飼い犬であるビーグル犬のスヌーピーを中心に、彼らの友人や