【PEANUTS】ヴィンテージアートのニューエラ新作コレクション！
ニューエラにて、PEANUTSのヴィンテージアートにフィーチャーした新作コレクションが、ニューエラストア各店、ニューエラ公式オンラインストア、および全国のニューエラ取扱店にて発売された。
＞＞＞ニューエラ『PEANUTS』新コレクションをチェック！（写真17点）
『PEANUTS』はチャールズ・M・シュルツによる新聞連載コミック。主人公の少年チャーリー・ブラウンと、その飼い犬であるビーグル犬のスヌーピーを中心に、彼らの友人や周囲を取り巻く個性豊かで様々なキャラクターが描かれた作品だ。その個性的なキャラクターと哲学的な内容は、現在に至るまで世界中で愛され続けている。
そんなPEANUTSの中でも、初期アートやレトロな世界観をベースとしたPEANUTSのヴィンテージアートにフィーチャーした新作コレクションが登場した。
本コレクションでは、野球をプレーするスヌーピーやサングラスを着用したスヌーピー、チャーリー・ブラウンと一緒に描かれたスヌーピーなど、さまざまなシチュエーションのアートワークが登場。
また、キッズアイテムに加え、ゴルフをプレイするスヌーピーをあしらったゴルフラインも展開される。
［Short Sleeve Cotton T-shirt］の胸ポケットの上のチャーリー・ブラウンとスヌーピーのような可愛らしいデザインもおすすめ。
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『PEANUTS』はチャールズ・M・シュルツによる新聞連載コミック。主人公の少年チャーリー・ブラウンと、その飼い犬であるビーグル犬のスヌーピーを中心に、彼らの友人や周囲を取り巻く個性豊かで様々なキャラクターが描かれた作品だ。その個性的なキャラクターと哲学的な内容は、現在に至るまで世界中で愛され続けている。
本コレクションでは、野球をプレーするスヌーピーやサングラスを着用したスヌーピー、チャーリー・ブラウンと一緒に描かれたスヌーピーなど、さまざまなシチュエーションのアートワークが登場。
また、キッズアイテムに加え、ゴルフをプレイするスヌーピーをあしらったゴルフラインも展開される。
［Short Sleeve Cotton T-shirt］の胸ポケットの上のチャーリー・ブラウンとスヌーピーのような可愛らしいデザインもおすすめ。
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