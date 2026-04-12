『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した本間日陽NGT48の卒業から、ちょうど丸2年。「キューピーコーワαチャージ」のCMにも出演し、着実にキャリアを重ねる本間日陽（ほんま・ひなた）が、4月13日（月）発売『週刊プレイボーイ17号』で満を持して約2年ぶりの撮り下ろしグラビアに登場。【写真】本間日陽の撮り下ろしグラビア＊＊＊【ハングリー精神の塊だった】――今回、グラビア撮影はかなり久しぶりになるよね？本間3