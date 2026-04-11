4月5日（日）よりTOKYO MXほかにてTVアニメ放送中の『魔法の姉妹ルルットリリィ』、Episode02のあらすじと場面カットが公開された。また、八乙女光（Hey！ Sɑy！ JUMP）が演じるミーターのWEB予告も公開された。1983年から1998年まで、『魔法の天使クリィミーマミ』『魔法の妖精ペルシャ』『魔法のスターマジカルエミ』『魔法のアイドルパステルユーミ』『魔法のステージファンシーララ』の５作品がテレビ放送された「ぴえろ