椅子に座っている時、気が付いたら足を組んでしまう癖がある人は多いはず。「脚を組むと背中を痛める」「膝や股関節に負担がかかる」「静脈瘤(りゅう)の原因になる」など、足を組むことは体に悪いとする説もありますが、果たして本当に足を組むことは体に悪いのかどうかについて、シドニー工科大学で理学療法の上級講師を務めるジョシュア・ペイト氏らが解説しました。Is sitting with your legs crossed actually bad for you?htt