9日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは、11日（土）と12日（日）にパナソニックアリーナで行われるSVリーグ男子第21節の日本製鉄堺ブレイザーズ戦において、応援メッセージ（寄せ書き）ブースを設置することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 同ブースは、ファンとクラブが一丸となって頂点を目指す象徴として掲げられた「BLUE PROJECT