[4.8 ACL2準決勝第1戦 G大阪 0-1 バンコク・U パナスタ]AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)は8日に準決勝第1戦を行った。ガンバ大阪はホームでバンコク・ユナイテッド(タイ)と対戦し、0-1で敗戦。第2戦は15日に敵地で行われる。前半15分、G大阪は自陣でDF中谷進之介のハンドが認められてPKを献上。FWムフセン・アルガッサニにPKを決められ、先制ゴールを奪われた。その後はG大阪が約70%のポゼッションでチャンスを作る。前半42