アルヴェルと戦える!? 大型ミニバンの王座奪還なるか日産自動車は、2025年10月に行われた「ジャパンモビリティショー2025」で、新型「エルグランド」（E53型、以下新型）を2026年夏に発売すると発表しました。現行モデル（E52型、以下現行モデル）の登場から16年ぶりのフルモデルチェンジということで、SNS等では期待が高まっています。【画像】超カッコいい！ これが日産「新型エルグランド」です！ 画像で見る！（88枚）果