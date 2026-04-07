いよいよ春本番。ヒノキ花粉の飛散量もピークを迎えています。今回は、花粉にまつわる気になる疑問について医師が解説します。教えてくれたのは、わしお耳鼻咽喉科の鷲尾有司先生。「朝方にくしゃみが止まらないのはなぜ？」「薬が効かない日があるのはどうして？」といった素朴な疑問から、SNSで話題の民間療法についても伺いました。2026年の花粉いつまで続く…意外と注意したい時季「今年は例年より症状が重いかも…」と感じて