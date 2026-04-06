いらいないものは引き取り回収に出そう【画像を見る】発展途上国の子どもへワクチンを。古着ボックス入れていいものはコレもう着ない服、使わない家電や台所用品…。新年度が始まる前に、家中のいらないものを整理したい！という方に参考にしていただきたいリサイクル関連の品をご紹介します！■不要になった服や靴、台所用品を送って世界の子どもの命を救おう！古着を詰めて送るとワクチンに新片付けで子どもを救おう古着ボック