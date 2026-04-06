服、家電、布団…いらなくなったものはリサイクル回収に出して家中スッキリ
【画像を見る】発展途上国の子どもへワクチンを。古着ボックス入れていいものはコレ
もう着ない服、使わない家電や台所用品…。新年度が始まる前に、家中のいらないものを整理したい！という方に参考にしていただきたいリサイクル関連の品をご紹介します！
■不要になった服や靴、台所用品を送って世界の子どもの命を救おう！
新片付けで子どもを救おう 古着ボックス（強化紙袋つき）
Sサイズ1個：3,025円（税込み）
Lサイズ1個：6,050 円（税込み）
Mサイズ2個セット：7,150円（税込み）
開発途上国の子どもたちにポリオワクチンを届ける古着ボックス
あなたの「片づけ」がワクチンの寄付につながります。
ポリオワクチンは、ラオス政府保健省や「世界の子どもにワクチンを 日本委員会（ＪＣＶ）」を通して、ラオスやミャンマー、ブータン、バヌアツの子どもたちに届けています。
これまで878,781人分のワクチンをお届けできました （＊2026年1月現在）
皆様から送られた衣類などが開発途上国で選別・販売され現地の雇用も生み出しています。
ご利用方法はカンタン4ステップ ！
1. 電話かインターネットで商品を購入
専用の衣類回収用強化紙袋や段ボール箱、専用着払い伝票、お買い物割引券が届く。
2. 不要な衣類、台所用品などをキットに詰める。重くなるので、荷物は玄関で詰めるとラクです。
※衣類と台所用品を交ぜて入れることはできません。
3. 古着ボックスを着払いで送る
佐川急便に電話し、集荷を依頼します。専用着払い伝票を使ってお送りください（詳しい方法はお礼状に記載しています）。
4. 割引券でお得にお買い物！
次回以降の買い物に使えるお買い物割引券の有効期限は、2026年4月30日までとなります。
注意事項
● 専用着払い伝票以外でお送りの場合は、ご返却いたします。ご注意ください。
● お荷物を発送できる期間は、本商品のお届けから3カ月以内となります。
● お買い物割引券は、ほかの割引券と同時にはご使用いただけません。
セット内容／衣類回収用強化紙袋（専用着払い伝票貼付ずみ）、お礼状、使い方チラシ、お買い物割引券
サイズ（約）／ S：縦25 ×横27.5 ×高さ40 cm（ 利用時の高さ約25cm）、M：縦33 ×横62 ×高さ75 cm（ 利用時の高さ約55cm）、L：縦50×横49×高さ99.5cm（利用時の高さ約70cm）
Sサイズ 寄付数：1人分、500円お買い物割引券つき
Mサイズ 寄付数：10人分、1,000円お買い物割引券つき
Mサイズ2個セット 寄付数：20人分、1,000円お買い物割引券×2枚つき
Lサイズ 寄付数：20人分、1,000円お買い物割引券つき
■ポリオワクチンと給食を届けられるセットも
衣類で開発途上国の子どもたちにポリオワクチンを届けることができる古着ボックスと、不要な台所用品でアジア・アフリカの子どもたちに給食を届ける台所ボックスのセット。
古着& 台所ボックス お片付けセット（袋・段ボールつき）
7,150円（税込み）
古着ボックスと台所ボックスのセットです。
季節の変わり目の模様替え時こそ、長い間使っていないものの処分どき。
この際、一気に片づけて送って、スッキリしましょう！
1セットで10人分のワクチンと3食分の給食を送れます！
※衣類と台所用品を交ぜて入れることはできません。別々に詰めて発送してください。
佐川急便に電話し、集荷を依頼します。専用着払い伝票を使ってお送りください（詳しい方法はお礼状に記載しています）。
■いらなくなった家電も入るだけいれて…
小型家電リサイクル券 廃家電を自宅から宅配便で回収
2,331円（税込）
パソコン・プリンター・レンジ・炊飯器・掃除機・空気清浄機など400品目以上の家電製品が対象で、壊れていても・古くても回収可能だから嬉しい！3辺の合計が160cm以内、30kg以内であればどんなダンボールでもOK。入るだけ何点でもいれていいので、ひとつひとつ処分の手続きをしなくていいし、家の中もスッキリしそうです。
利用方法
1. 購入後リサイクル券をお届け
2. リサイクル券記載の方法で回収申込
3. 廃家電を段ボールに梱包
4. 指定日時に回収(佐川急便)
注意事項
●本リサイクル券はご購入日から3ヶ月以内にご利用ください。
●テレビ・エアコン・冷蔵庫/冷凍庫・洗濯機/衣類乾燥機などの家電４品目、電池単体、石油/灯油を利用する製品（ストーブ等）、規定サイズを超えるもの、事業用として使用していた製品、離島からの回収はできません。
■もう使わない布団もリサイクル
布団引き取りサービス 【簡単！指定送り状をつけて発送するだけ！】 ご不要な 布団 引き取り サービス 布団引取り 布団引取 専用梱包袋付 眠り姫
2,300〜10,400円（税込）
新しい布団を買ったけれど古い布団の収納場所がない、自治体の粗大ゴミの登録手続きが面倒、まだ使える布団なのに捨てるのはもったいない、という方にはこちらの布団引き取りサービスがおすすめ。住所や袋のタイプによって送料が異なるので、よく読んでから申し込むのが◎。
注意事項
●送料は縦・横・高さのサイズの合計で決まります。
きちんと袋だけで口の閉まった状態でお送りください。布団が見えていたり、別の紙などで覆った梱包の場合には、過剰分の送料を追加が請求されることがあります。
●当ショップから着払いの送り状を使ってお布団を送って下さい。それ以外の着払いの送り状では、お布団の引き取り不可となります。
＊ ＊ ＊
もうすぐ新年度が始まります。不要なモノは全部スッキリさせて、気持ちよく新年度をスタートしましょう！
文＝mm