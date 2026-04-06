連合が3月23日に発表した第1回集計結果では、傘下企業の平均賃上げ率は5.26％。前年に続いて5％を上回っているあらゆるメディアから日々、洪水のように流れてくる経済関連ニュース。その背景にはどんな狙い、どんな事情があるのか？『週刊プレイボーイ』で連載中の「経済ニュースのバックヤード」では、調達・購買コンサルタントの坂口孝則氏が解説。得意のデータ収集・分析をもとに経済の今を解き明かす。今回は「春闘」につい