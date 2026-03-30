『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した堀みなみ高校卒業後に建築会社に就職し、現場監督も務めていた異色の経歴の持ち主の堀みなみが、3月30日（月）発売『週刊プレイボーイ15号』のグラビアに登場。作業着を脱いだら、まさかのHカップ！たわわに実った豊満バストはまさに絶景!!【写真】堀みなみのたわわに実った豊満バスト＊＊＊【食費を節約して貯金する理由】――建設会社に勤務していた元現場監督で、現在もOLとして