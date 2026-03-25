他局だとコンプラNGに…ザコシ「ビビりすぎや！」放送済みネタめぐりテレビ業界に不満爆発

世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。

3月24日（火）に放送された同番組に、ゲストとしてハリウッドザコシショウが出演。自身が受けたコンプライアンスに関する理不尽な扱いを明かし、テレビ業界への不満をぶちまけた。

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ハリウッドザコシショウは、コンプライアンスに関して「他のテレビ番組でやったネタなのに、別の番組だとNGになるときがある。ビビりすぎや」と吐露。「もう放送しているんだからいいじゃない！」と主張した。

これにくるま（令和ロマン）は、「コンプラって、法律とかルールっぽい言い方じゃないですか」と前置きしつつ、「でもよく考えたら、それぞれの局、それぞれの番組でやっていいことと悪いことが曖昧」「それぞれのルールでやっている」「（テレビ業界に）共通のルールなんかない」と持論を展開した。

そのうえでくるまは、「なのにコンプラという言い方が、さも全体のルールですよって言い方するから…」と、コンプライアンスというワードの紛らわしさに言及。続けて、「1個法律を守ったからOKだなって思ったら、他の局ダメですって言われたら腹立つじゃないですか」と、ハリウッドザコシショウに同意していた。