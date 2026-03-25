教えてくれた人・泉 貴人氏（撮影／榊 智朗）「日本人は水族館の本当のポテンシャルに気づいていない！」そう気炎を上げるのは、海洋生物学者の泉貴人（たかと）氏。ようやく暖かくなり始め、レジャーの季節がやって来た今、東大落研出身・平成生まれの水族館マニア兼研究者が玄人目線で「行くべき水族館」をべしゃり倒す！【写真】“クラゲ超特化”、廃校をまるまるリノベ、展示板に食リポ掲載……【水族館は?学術施設?だ！】皆