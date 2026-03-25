センバツ第７日▽２回戦神村学園１―２智弁学園＝延長１０回タイブレーク＝（２５日・甲子園）智弁学園が延長タイブレークの熱戦を制し、５年ぶりの８強進出を決めた。０―１で迎えた８回１死三塁として、４番の逢坂悠誠一塁手（２年）が同点の中犠飛。９回は無死三塁の絶好機を逃したものの、１０回１死満塁で太田蓮右翼手（２年）が勝ち越しの中犠飛を放った。エース杉本真滉（３年）は初回に先取点を与えたが、なおも