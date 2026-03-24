JR東日本クロスステーションが、JR小田原駅改札内に冷蔵タイプの「駅弁自販機」を設置し、26日から販売を開始する。JR東日本の駅構内（駅ビル除く）で駅弁自販機が導入されるのは初の取り組みとなる。【写真】「駅弁」取扱商品一例を紹介計15種類程度同自販機では、販売員が不在でも駅弁を購入できるのが特徴で、簡単かつスピーディーに商品を手に取ることができる。営業時間は午前7時から終電までで、決済方法は交通系電子