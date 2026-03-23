APU＝立命館アジア太平洋大学と別府翔青高校が23日、国際的な人材交流を行う連携協定を結びました。 【写真を見る】留学生との交流でグローバル人材育成へ立命館アジア太平洋大学と別府翔青高校が連携協定 この協定は、立命館アジア太平洋大学の留学生が別府翔青高校で模擬講義や国際交流などを実施するものです。 23日は米山裕学長と別府翔青高校の小幡英二校長が協定書を交わしました。 別府翔青高校には県内で唯一