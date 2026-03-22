ナチュラルなライフスタイルが人気なモデルのAYUMIさんが最近やってよかった家事は「カーテン洗い」。洗ってみると思ったより汚れをためていてびっくりしたそう。「ついあと回しにしがちな家事ですが、やってみると家じゅうがパッと明るくなった」と語るAYUMIさんが、カーテンのお手入れ方法についてつづります。思いきってカーテンを洗ってみた日差しが春めいてお洗濯日和。冬の間、外の冷気から守ってくれていたレースのカーテン