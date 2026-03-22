1.オスの三毛猫 三毛猫のオスが誕生する確率は3万分の1程度。非常に希少な存在です。その理由には毛色を決定する遺伝子が深く関わっています。 猫のオレンジと黒の毛色を決める遺伝子は、どちらもX染色体上に存在します。通常、オスはXY、メスはXXという染色体を持っています。メス猫はX染色体を2本持つため、オレンジと黒の2色が同時にあらわれることがあり、白が加わることで三毛猫になります。 一方、X染色体を1本し