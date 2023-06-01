俳優の斎藤工が２１日放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」に出演。どハマりしている腸活について熱弁した。「腸をベースに自分に合う食品を考えたら発酵食品にたどり着いた。１００年前にあった食事を極力したら、僕に合っていて。腸活すると快便になって、人に優しく出来ます」と持論を展開。体臭も「赤ちゃんっぽいニオイ」になったという。その結果、ニオイには敏感に。島崎和歌子が「ちょっと付き合えないですよね…。