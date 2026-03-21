「大谷取材はおっかない」侍ジャパンの顔としてWBCを戦い抜いた大谷翔平（31）。チームは準々決勝で敗れたものの、３本塁打を記録して大会ベストナインにも選出された大谷が群を抜く存在感を見せつけたのは、グラウンド外でも同じだった。大会期間中の一挙手一投足を、あらゆるスポンサーがサポートしていたのだ。「移動時の私服は高級アパレルブランドのHUGO BOSSかニューバランスの製品を身につけていました。驚いたのは、今大会