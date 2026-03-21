「選抜高校野球・１回戦、東洋大姫路２−３花咲徳栄」（２０日、甲子園球場）花咲徳栄が八回に押し出し死球などで逆転に成功した。１死一、二塁から市村心外野手がストライクカウントを間違えてベンチに戻りかける一幕に甲子園がざわついたが、安打で好機を拡大し先制点につなげた。八回１死一、二塁の場面だった。カウント１−１からの３球目を空振りした市村はベンチに戻りかけた。ストライクカウントを間違えて勘違いした