AIにコードを書かせること自体はすでに珍しくありませんが、最近は書いたコードを自分で実行し、その結果を見ながら修正まで進めるAIツールも登場しています。こうしたAIの支援を受けながらソフトウェア開発を進める考え方が「エージェントエンジニアリング」です。ウェブ開発者のサイモン・ウィリソン氏は、Claude Code・OpenAI Codex・Gemini CLIのようなコーディングAIエージェントを活用することで、人間は「何を作るかを決め