アトレティコ・マドリードが、オリンピック・マルセイユに所属する元イングランド代表FWメイソン・グリーンウッドの獲得に興味を持っているようだ。今季もここまで公式戦43試合に出場して17ゴール8アシストを記録しているアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスの去就が不透明となっているアトレティコ。同選手の放出にアトレティコは大金を求めている一方で、バルセロナからの関心が盛んに取り沙汰されている。スペイン『Cadena