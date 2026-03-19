ブラックマヨネーズ」の吉田敬（52）が18日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）に出演。過去の不調について語った。この日は「自律神経のセルフケア」をテーマにトーク。自律神経の乱れによって誘発されるという慢性上咽頭炎評論家の堀田修氏から「副交感神経の8割は迷走神経」で自律神経の乱れは運動機能、ひいては脳の状態を左右すると説明があった。「10年以上前、めちゃくちゃ忙しかった時に左手