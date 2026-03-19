TACOで解決できなくなった米国・イスラエルとイランの軍事衝突は3週目に入った。【写真】移民摘発“やりすぎ”で解任へ…米国土安全保障省の54歳「美魔女長官」開戦を決断したトランプ米大統領にとって大きな誤算だっただろう。当初はベネズエラの時のようにトップ（ハメネイ最高指導者）の首を代えればすべて終わると考えていた節があったからだ。だが、現実は異なった。イランで反体制派が蜂起することはなかった。この想