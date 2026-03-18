4月から毎日のお弁当づくりが始まるご家庭も多いのではないでしょうか。朝の負担を少しでも減らし、時間と心にゆとりを持つためには、事前の「仕組みづくり」が大切です。ライフオーガナイザーの尾花美奈子さんも、高校生になる子どものお弁当生活を前に、調理器具の収納や家事を見直したといいます。今回は、その中で実践してよかった工夫をご紹介します！1：出番の多いアイテムは、すぐに出し入れできる「特等席」にセット朝の忙