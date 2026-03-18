【予告漫画】 3月18日連載開始 予告漫画を読む 【拡大画像へ】 小学館は3月18日、松江名俊氏によるマンガ「史上最強の弟子ケンイチ２～達人編～」の予告漫画をサンデーうぇぶりにて公開した。 本作は、「週刊少年サンデー」で連載され、テレビアニメ化もされた格闘マンガ「史上最強の弟子ケンイチ」の続編作品。公開された予告漫画では、山籠もり中の香坂しぐれが