大谷（ドジャース）を筆頭に、過去最多の大リーガー８人を擁して臨んだＷＢＣで、初めて４強入りを逃した侍ジャパン。井端監督が進めたチーム作りや大会での戦いぶりを検証し、世界一奪還に向けた課題を示す。打者に専念、貫くベネズエラとの準々決勝を２日後に控えた１２日。試合会場となるローンデポ・パークでの日本の全体練習前には、マウンドに上がる大谷の姿があった。森下（阪神）や小園（広島）らを相手に実戦形式の打