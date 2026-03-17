「勝利の女神:NIKKE」とRAZERがコラボ 3月26日から配信予定GAME Watch

「勝利の女神:NIKKE」とRAZERがコラボ 3月26日から配信予定

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 「勝利の女神:NIKKE」とRAZERとのコラボイベントが26日から実施される
  • コラボポスターでは壁を背景にレトロなTVに座るバイパーの姿が描かれている
  • 限定コンテンツ、イベントの配信を予定しているという
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