記事のポイント ウォルマートがビューティーブランドを拡充し、コスメの新たな購買拠点として存在感を高めている。 ターゲットが売上減少や批判に直面するなか、ウォルマートが顧客流入とブランド参入を獲得している。 オムニチャネル戦略や即時配送を強化し、Amazonと競合する利便性を高めている。 ターゲット（Target）が失速するなか、ウォルマート（Walmart）はビューティーの目的地となる機会をつかんだ。ブルック・ハーヴィ