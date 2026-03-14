Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。セミナー後の立食パーティーで、カバンをクロークに預けたまま身軽に動き回れたら……と考えたことはありませんか？ 厚み1.8mmの名刺入れなら、持ちモノはジャケットの内ポケットだけで完結させられそうです。いつも財布に隠し持っておける「チタン製極薄名刺入れ」を試してみました。「軽い」