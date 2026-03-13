小学校の進学準備のなかで意外と見落としがちなのが、学用品の収納スペース。授業が始まると、教科書やプリント、持ち帰りアイテムなどで想像以上にものが増えていきます。今回は整理収納アドバイザー1級で、親・子の片づけインストラクターの資格をもつmiwaさん（40代）に、入学前に確保しておきたい3つの収納スペースを教えてもらいました。1：週末持ち帰りアイテムの“待機スペース”私自身の体験から、事前に準備しておきたい