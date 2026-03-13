（小玉アナウンサー）「ここからは、天気の豆知識を伝えてもらう『マメテン』のコーナー、気象予報士の佐々木さんです」 （佐々木予報士）「3月も中旬、早咲きの桜はすでに見ごろを迎えていますね。きょうのテーマはこちら」（ウェザーニュースアプリ・桜AI開花予想）「みなさんはAIを使って、桜の開花や満開の日を予想するサービスがあるのをご存じでしょうか？」 （佐々木予報