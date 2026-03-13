剣道の全国大会に出場する城北高校と富岡東高校の主将が3月12日に四国放送を訪れ、大会での健闘を誓いました。四国放送を訪れたのは男子代表・城北高校剣道部の野田宗佐主将と、女子代表・富岡東高校剣道部の松浦遥主将ら6人です。両校は、県予選で団体戦優勝を果たし、城北は4年連続、富岡東は12年連続の全国大会出場を決めました。訪問を受けて、四国放送の岡元直社長が激励したのに対し、両主将が大会での抱負を述べました。（