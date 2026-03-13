NY株式12日（NY時間15:05）（日本時間04:05） ダウ平均46767.79（-649.48-1.37%） ナスダック22350.17（-365.96-1.61%） CME日経平均先物53815（大証終比：-405-0.75%） 欧州株式12日終値 英FT100 10305.15（-48.62-0.47%） 独DAX 23589.65（-50.38-0.21%） 仏CAC40 7984.44（-57.37-0.71%） 米国債利回り 2年債 3.760（+0.107） 10年債 4.271（+0.041） 30年債 4.882