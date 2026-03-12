災害時に役立ててもらおうと、四国放送は3月12日、LEDライトなどの機能がついた防災ラジオを県に贈りました。12日に県庁で行われた贈呈式では、四国放送の岡元直社長から後藤田知事に目録が手渡されました。後藤田知事は、「しっかりと活用させてもらいます」と答えました。贈呈された防災ラジオは30台で、四国放送では2025年、テレビやラジオCMを通して災害に備えることの大切さを呼びかける防災キャンペーンを実施、県内38