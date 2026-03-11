ベガコーポレーションは反発。１０日取引終了後、２月の月次業績を発表した。ＬＯＷＹＡ事業全体の売上高は前年同月比１８．１％増と、プラス基調を継続した。実店舗は１３店舗で前月から変化はなく、前年同月との比較では５店舗増となった。これが手掛かりとなっているようだ。 出所：MINKABU PRESS