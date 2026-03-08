日々の洗い物に便利な食洗機。「フランスでは日本よりも食洗器の利用が当たり前だと思われがちですが、実際はそうでもないことも」と語るのは、フランス文化研究者でフランス人の夫と日本で暮らすペレ信子さん（50代）。長らく食洗器のある生活を送り続けたあと、夫婦ふたりになって感じた、食洗器に対する向き合い方の変化を綴ります。フランス賃貸物件の「食洗器」事情欧米のキッチンでは食洗機は必須だと思われていることが多い